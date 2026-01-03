Вистава "Говорять ті, що слухали вічність"

Другий рік поспіль Фундація першої леді Олени Зеленської проводить інтерактивну виставу, що називається "Говорять ті, що слухали вічність".

Цьогоріч вистава триватиме до 11 січня, вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією на сайті Національного заповідника "Софія Київська".

Вистава переносить у часи Русі-України

На вході глядачам для максимального занурення у різдвяну атмосферу та сюжет вистави роздають навушники зі спеціальним звуковим супроводом. Далі всіх зустрічають провідники у чорних плащах зі смолоскипами, що дуже підсилює таємничість атмосфери. За допомогою світлових та звукових спецефектів у 3Д-технологіях на стінах Софії Київської показують історичні кадри нашого Різдва часів ще пращурів. Все це разом переносить глядачів у часи Русі-України.

Різдвяний хор.

"Говорять ті, що слухали вічність" — ця святкова подія для дітей шкільного віку про історію як частину нашого культурного коду та про Різдво, що об’єднує покоління", — зазначила Олена Зеленська.

Виставу готували півроку

Вистава триває 45хв. А от готували її до показу — півроку, розповідає Новини.LIVE другий режисер постановки Денис Сало. На підготовку також вплинули і відключення світла, проте безпосередньо на показах глядач цього не помітить.

"Головна наша задача, яку ми собі поставили у першу чергу, щоби глядачі змогли трошки відключитися від тої реальності, у якій ми всі знаходимось, тому забезпечили себе генератором. Відключення світла на процес вистави не впливає", — каже Денис Сало, другий режисер постановки.

Закінчується вистава виконанням українських колядок та українського Щедрика у живому виконанні хору. Відому на весь світ щедрівку хор виконує без жодного технічного підсилення.

Дітки ж пишуть побажання на стіні пам’яті і вони знайомі кожному українцю — "перемоги, миру, Крим — це Україна".