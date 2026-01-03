Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Софії Київській триває вистава від Зеленської

У Софії Київській триває вистава від Зеленської

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 15:58
Різдвяна вистава у Софії Київській: дати та квитки selenskafoundation.org
Вистава "Говорять ті, що слухали вічність"

Другий рік поспіль Фундація першої леді Олени Зеленської проводить інтерактивну виставу, що називається "Говорять ті, що слухали вічність".

Цьогоріч вистава триватиме до 11 січня, вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією на сайті Національного заповідника "Софія Київська".

Реклама
Читайте також:

 

Вистава переносить у часи Русі-України

На вході глядачам для максимального занурення у різдвяну атмосферу та сюжет вистави роздають навушники зі спеціальним звуковим супроводом. Далі всіх зустрічають провідники у чорних плащах зі смолоскипами, що дуже підсилює таємничість атмосфери. За допомогою світлових та звукових спецефектів у 3Д-технологіях на стінах Софії Київської показують історичні кадри нашого Різдва часів ще пращурів. Все це разом переносить глядачів у часи Русі-України.

null
Різдвяний хор. Фото: Новини.LIVE

"Говорять ті, що слухали вічність" — ця святкова подія для дітей шкільного віку про історію як частину нашого культурного коду та про Різдво, що об’єднує покоління", — зазначила Олена Зеленська.

Виставу готували півроку

Вистава триває 45хв. А от готували її до показу — півроку, розповідає Новини.LIVE другий режисер постановки Денис Сало. На підготовку також вплинули і відключення світла, проте безпосередньо на показах глядач цього не помітить.   

"Головна наша задача, яку ми собі поставили у першу чергу, щоби глядачі змогли трошки відключитися від тої реальності, у якій ми всі знаходимось, тому забезпечили себе генератором. Відключення світла на процес вистави не впливає", — каже Денис Сало, другий режисер постановки.

Закінчується вистава виконанням українських колядок та українського Щедрика у живому виконанні хору. Відому на весь світ щедрівку хор виконує без жодного технічного підсилення.

Дітки ж пишуть побажання на стіні пам’яті і вони знайомі кожному українцю — "перемоги, миру, Крим — це Україна".

Олена Зеленська Україна Різдво вистава
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації