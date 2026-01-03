Спектакль "Говорят те, что слушали вечность"

Второй год подряд Фонд первой леди Елены Зеленской проводит интерактивный спектакль, который называется "Говорят те, кто слушали вечность".

В этом году спектакль продлится до 11 января, вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте Национального заповедника "София Киевская".

Реклама

Читайте также:

Спектакль переносит во времена Руси-Украины

На входе зрителям для максимального погружения в рождественскую атмосферу и сюжет спектакля раздают наушники со специальным звуковым сопровождением. Дальше всех встречают проводники в черных плащах с факелами, что очень усиливает таинственность атмосферы. С помощью световых и звуковых спецэффектов в 3Д-технологиях на стенах Софии Киевской показывают исторические кадры нашего Рождества времен еще предков. Все это вместе переносит зрителей во времена Руси-Украины.

Рождественский хор. Фото: Новини.LIVE

"Говорят те, что слушали вечность" — это праздничное событие для детей школьного возраста об истории как части нашего культурного кода и о Рождестве, которое объединяет поколения", — отметила Елена Зеленская.

Спектакль готовили полгода

Спектакль длится 45 мин. А вот готовили его к показу — полгода, рассказывает Новини.LIVE второй режиссер постановки Денис Сало. На подготовку также повлияли и отключения света, однако непосредственно на показах зритель этого не заметит.

"Главная наша задача, которую мы себе поставили в первую очередь, чтобы зрители смогли немножко отключиться от той реальности, в которой мы все находимся, поэтому обеспечили себя генератором. Отключение света на процесс спектакля не влияет", — говорит Денис Сало, второй режиссер постановки.

Заканчивается спектакль исполнением украинских колядок и украинского Щедрика в живом исполнении хора. Известную на весь мир щедривку хор исполняет без всякого технического усиления.

Детки же пишут пожелания на стене памяти и они знакомы каждому украинцу — "победы, мира, Крым — это Украина".