Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 15:58
Рождественский спектакль в Софии Киевской: даты и билеты selenskafoundation.org
Спектакль "Говорят те, что слушали вечность"

Второй год подряд Фонд первой леди Елены Зеленской проводит интерактивный спектакль, который называется "Говорят те, кто слушали вечность".

В этом году спектакль продлится до 11 января, вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте Национального заповедника "София Киевская".

Реклама
Читайте также:

 

Спектакль переносит во времена Руси-Украины

На входе зрителям для максимального погружения в рождественскую атмосферу и сюжет спектакля раздают наушники со специальным звуковым сопровождением. Дальше всех встречают проводники в черных плащах с факелами, что очень усиливает таинственность атмосферы. С помощью световых и звуковых спецэффектов в 3Д-технологиях на стенах Софии Киевской показывают исторические кадры нашего Рождества времен еще предков. Все это вместе переносит зрителей во времена Руси-Украины.

null
Рождественский хор. Фото: Новини.LIVE

"Говорят те, что слушали вечность" — это праздничное событие для детей школьного возраста об истории как части нашего культурного кода и о Рождестве, которое объединяет поколения", — отметила Елена Зеленская.

Спектакль готовили полгода

Спектакль длится 45 мин. А вот готовили его к показу — полгода, рассказывает Новини.LIVE второй режиссер постановки Денис Сало. На подготовку также повлияли и отключения света, однако непосредственно на показах зритель этого не заметит.

"Главная наша задача, которую мы себе поставили в первую очередь, чтобы зрители смогли немножко отключиться от той реальности, в которой мы все находимся, поэтому обеспечили себя генератором. Отключение света на процесс спектакля не влияет", — говорит Денис Сало, второй режиссер постановки.

Заканчивается спектакль исполнением украинских колядок и украинского Щедрика в живом исполнении хора. Известную на весь мир щедривку хор исполняет без всякого технического усиления.

Детки же пишут пожелания на стене памяти и они знакомы каждому украинцу — "победы, мира, Крым — это Украина".

Елена Зеленская Украина Рождество спектакль
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации