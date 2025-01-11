Британець випадково викинув диск з біткоїнами на 700 млн доларів

Джеймс Гавеллс. Фото: BBC

Британець Джеймс Гавеллс подав позов до суду, аби отримати дозвіл на розкопки на сміттєзвалищі. Чоловік у 2013 році викинув жорсткий диск з близько 7,5 тис. біткоїнів. Наразі за курсом криптовалюти — це приблизно 700 млн доларів. Однак суд відмовив чоловікові.

Про це повідомило BBC у п'ятницю, 10 січня.

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Як зазначив Гавеллс, у 2013 році він сплутав жорсткі диски та викинув не той, а його дівчина відвезла диск з ключами до криптовалюти на сміттєзвалище. Чоловік кілька років просив владу дозволити провести розкопки, але марно. Зрештою він вирішив подати позов в суд, але його відмовились розглядати.

"Це рішення залишило мене ні з чим. Тепер у мене не залишилося нічого. Я став черговою жертвою "великої британської системи кривосуддя", — заявив Гавеллс.

Джеймс Гавеллс сидить за комп'ютером. Фото: BBC

Влада міста Ньюпорт пояснила, що розкопки не можна провести, адже це забороняють правила охорони довкілля. Крім того, викинутий жорсткий диск все одно перейшов у власність власників звалища. Гавеллс навіть обіцяв місцевій раді дати 10% суми, якщо вона посприяє у пошуку, але й на це не погодились.

"Не треба вважати мене жадібним, адже я готовий поділитися доходами. Але жоден із людей, наділених владою, не готовий зі мною нормально поговорити", — зазначив британець.

Загалом на звалищі, де лежить викинутий диск з біткоїнами, перебуває понад 1,4 млн тонн сміття. Як стверджує чоловік, він зміг відносно точно визначити, де потрібно шукати сховище біткоїнів. На цій ділянці відходів — 100 тисяч тонн.

Нагадаємо, з початку цього року ціна біткоїна зросла більш ніж удвічі. Це пов'язано із впевненістю інвесторів у тому, що криптовалюта має велике майбутнє після обрання на президентську посаду Дональда Трампа.

Засновниця і генеральна директорка ARK InvestКеті Вуд підтвердила прогноз щодо того, що до 2030 року вартість біткоїна зросте до понад 1 млн доларів. Вона підкреслила, що біткоїн є унікальним активом.