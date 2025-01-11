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В мусоре 700 млн долл. — британец ищет свой диск с биткоинами

11 января 2025 07:38
Ольга Антоновская - редактор
Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 700 млн долларов
Джеймс Гавеллс. Фото: BBC
Ольга Антоновская - редактор

Британец Джеймс Гавеллс подал иск в суд, чтобы получить разрешение на раскопки на свалке. Мужчина в 2013 году выбросил жесткий диск с около 7,5 тыс. биткоинов. Сейчас по курсу криптовалюты — это примерно 700 млн долларов. Однако суд отказал мужчине.

Об этом сообщило BBC в пятницу, 10 января.

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Как отметил Гавеллс, в 2013 году он спутал жесткие диски и выбросил не тот, а его девушка отвезла диск с ключами к криптовалюте на свалку. Мужчина несколько лет просил власти разрешить провести раскопки, но напрасно. В конце концов он решил подать иск в суд, но его отказались рассматривать.

"Это решение оставило меня ни с чем. Теперь у меня не осталось ничего. Я стал очередной жертвой "великой британской системы кривосудия", — заявил Гавеллс.

Джеймс Гавеллс потерял диск с биткоинами на 700 млн
Джеймс Гавеллс сидит за компьютером. Фото: BBC

Власти города Ньюпорт объяснили, что раскопки нельзя провести, ведь это запрещают правила охраны окружающей среды. Кроме того, выброшенный жесткий диск все равно перешел в собственность владельцев свалки. Гавеллс даже обещал местному совету дать 10% суммы, если он поспособствует в поиске, но и на это не согласились.

"Не надо считать меня жадным, ведь я готов поделиться доходами. Но ни один из людей, наделенных властью, не готов со мной нормально поговорить", — отметил британец.

В целом на свалке, где лежит выброшенный диск с биткоинами, находится более 1,4 млн тонн мусора. Как утверждает мужчина, он смог относительно точно определить, где нужно искать хранилище биткоинов. На этом участке отходов — 100 тысяч тонн.

Напомним, с начала этого года цена биткоина выросла более чем вдвое. Это связано с уверенностью инвесторов в том, что криптовалюта имеет большое будущее после избрания на президентский пост Дональда Трампа.

Основательница и генеральный директор ARK InvestКэти Вуд подтвердила прогноз относительно того, что к 2030 году стоимость биткоина вырастет до свыше 1 млн долларов. Она подчеркнула, что биткоин является уникальным активом.

биткоин криптовалюта мусор свалки Великобритания

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