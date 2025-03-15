У Словаччині затримали вантажівку з радіоактивною деревиною з Чорнобиля

Перевезення деревини. Фото: Державне агентство лісових ресурсів України/Facebook

У словацькому селі Вишнє Нємецьке було виявлено перевищення радіації. Витік радіоактивності, очевидно, був виміряний у вантажі деревини, який транспортували з Чорнобильської зони через кордон з Ужгорода.

Про це інформує словацьке видання Korzár.

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Зазначається, що це можу бути цезій-137 з так званих постчорнобильських опадів, які були спричинені аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Витік радіоактивності, очевидно, був виміряний з деревини, перевезеної з околиць Чорнобиля.

Речниця обласної поліції заявила, що ця справа не розслідується поліціянтами в регіоні. За її словами, цим питанням займається підрозділ, підпорядкований Президії поліції Словаччини.

Період напіврозпаду цезію-137 становить приблизно 30 років.Мера Вишневого Немецького Петра Зузи в четвер не було в селі. Він сказав, що справою займається районна адміністрація.

Прессекретар фінансового управління Даніель Сукуп підтвердив, що співробітники фінансового управління перехопили вантажівку і викликали поліцію.

"Витоку матеріалу не було, співробітники фінансової адміністрації викликали відповідні органи для розслідування підозрілого вантажу", — сказав прессекретар, додавши, що більше інформації про затриману вантажівку наразі не може бути надано.

Вантажівка мала перевозити кору для мульчі. Виявлення радіоактивного матеріалу було негайно перевірено на місці експертним персоналом Регіонального управління громадського здоров'я Словацької Республіки в Кошице.

"Ми відзначаємо, що виміряні значення близькі до природного фонового рівня радіоактивності, і з цього випливає, що немає ніякої небезпеки або загрози для життя і здоров'я населення", — додали в Інститут громадського здоров'я Словацької Республіки.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти атакували укриття на Чорнобильській АЕС дроном із фугасною бойовою частиною.

Згодом фахівці МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке атакували російські окупанти у ніч проти 14 лютого. Вони зазначають, що рівень радіації не змінився.