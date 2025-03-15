В Словакии задержали грузовик с радиоактивной древесиной из Чернобыля

Перевозка древесины. Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины/Facebook

В словацком селе Вишне Немецкое было обнаружено превышение радиации. Утечка радиоактивности, очевидно, была измерена в грузе древесины, который транспортировали из Чернобыльской зоны через границу из Ужгорода.

Об этом информирует словацкое издание Korzár.

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Отмечается, что это может быть цезий-137 из так называемых постчернобыльских осадков, которые были вызваны аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Утечка радиоактивности, очевидно, была измерена из древесины, перевезенной из окрестностей Чернобыля.

Пресс-секретарь областной полиции заявила, что это дело не расследуется полицейскими в регионе. По ее словам, этим вопросом занимается подразделение, подчиненное Президиуму полиции Словакии.

Период полураспада цезия-137 составляет примерно 30 лет. Мэра Вишневого Немецкого Петра Зузы в четверг не было в селе. Он сказал, что делом занимается районная администрация.

Пресс-секретарь финансового управления Даниэль Сукуп подтвердил, что сотрудники финансового управления перехватили грузовик и вызвали полицию.

"Утечки материала не было, сотрудники финансовой администрации вызвали соответствующие органы для расследования подозрительного груза", — сказал пресс-секретарь, добавив, что больше информации о задержанном грузовике пока не может быть предоставлено.

Грузовик должен был перевозить кору для мульчи. Обнаружение радиоактивного материала было немедленно проверено на месте экспертным персоналом Регионального управления общественного здоровья Словацкой Республики в Кошице.

"Мы отмечаем, что измеренные значения близки к естественному фоновому уровню радиоактивности, и из этого следует, что нет никакой опасности или угрозы для жизни и здоровья населения", — добавили в Институт общественного здоровья Словацкой Республики.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты атаковали укрытие на Чернобыльской АЭС дроном с фугасной боевой частью.

Впоследствии специалисты МАГАТЭ осмотрели укрытие Чернобыльской атомной электростанции, которое атаковали российские оккупанты в ночь на 14 февраля. Они отмечают, что уровень радиации не изменился.