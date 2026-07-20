У "Скелі" підтвердили полон своїх військових у Костянтинівці

Українські військові в Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував поширену російськими ресурсами інформацію про нібито полон українських військовослужбовців у Костянтинівці Донецької області. Там зазначили, що наразі триває встановлення всіх обставин події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на полк "Скеля".

Полон бійців полку "Скеля" у Костянтинівці

У підрозділі підтвердили, що з'ясовують усі обставини інциденту, однак наголосили, що не можуть розкривати деталей бойової операції. За даними полку, російська пропаганда намагається використати окремий епізод бою для створення хибного враження про перебіг усієї операції в місті.

Військові наголосили, що бої за Костянтинівку тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не визначають загальної ситуації на полі бою.

"Для полку полон побратимів — це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому", — йдеться у повідомленні.

Також у полку повідомили, що під час тих самих боїв українські військові взяли в полон двох російських окупантів. Це свідчить про інтенсивність боїв і демонструє, що ситуацію не можна оцінювати лише за одним окремим епізодом.

"Демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку. Ворог традиційно використовує військовополонених як інструмент інформаційної війни, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування", — наголосили у полку "Скеля".

Як писали Новини.LIVE, раніше у полку повідомляли, що військові "Скелі" провели зачистку в Костянтинівці. Бійці підняли у центрі міста український прапор.

Водночас в 19-му армійського корпусу заявили, що Сили оборони України продовжують контролювати Костянтинівку. Повідомлення про начебто захоплене місто є черговою інформаційною маніпуляцією.