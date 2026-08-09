У "Сільпо" попередили про дефіцит деяких товарів після обстрілу

Полиця з ягодами в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

Відома українська торговельна мережа "Сільпо" зіткнулася з серйозними логістичними труднощами, через що прилавки багатьох супермаркетів у різних регіонах країни залишаються напівпорожніми. Причиною тимчасового дефіциту деяких продуктів став удар росіян по великих складських комплексах ритейлера. Водночас компанія вже розпочала екстрені заходи для відновлення поставок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційні повідомлення компанії у торговельних залах.

Дефіцит продуктів у Сільпо

Найбільш помітною відсутність товарів наразі є у секторах свіжої продукції, зокрема на полицях із зеленню, фруктами та овочами.

Представники торговельної мережі вже розмістили у залах спеціальні інформаційні плакати, які пояснюють відвідувачам причини порожніх місць на полицях.

"Любі друзі, через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо, не вперше, впораємось", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE раніше, російський удар 5 серпня завдав великих фінансових втрат багатьом провідним українським компаніям. Пожежі та руйнування різного ступеня зафіксували на логістичних об'єктах таких гігантів ринку, як NOVUS, "Нова пошта", ROZETKA, "Епіцентр", INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Україна та кількох інших представництв. Крім того, загинули шестеро працівників Сільпо.

Також ми писали, що за цей тиждень Росія випустила по українських містах 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб. Було серйозно пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, портові споруди, склади, залізницю та десятки житлових будинків.