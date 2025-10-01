Нацбанк випустив монету, яку присвятили Силам безпілотних систем ЗСУ

Обігова пам’ятна монета “Сили безпілотних систем Збройних Сил України”. Фото: НБУ

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Силам безпілотних систем Збройних Сил України. Їх випустять кількістю 10 млн штук, але будуть і колекційні набори.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Що символізує монета

Дизайн монети містить емблему Сил безпілотних систем — стилізовану сталеву ластівку, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду військ. На реверсі монети зображено стилізовані повітряні потоки, що підкреслюють динаміку та маневровість безпілотних систем.

Ця монета є продовженням серії "Збройні Сили України" і служить символом визнання внеску військовослужбовців Сил безпілотних систем у захист територіальної цілісності України. "Дроноводи" символізують собою інновації, технологічну перевагу та інтелект українського війська.

"За короткий час воїни Сил безпілотних систем довели: молодість – це не про недосвідченість, а про сміливість та рішучість, що дають змогу випереджати агресора. Вони перетворили кожен кілометр фронту на прозорий і керований простір, де ворог уже не може почуватися в безпеці ані на передовій, ані в тилу", — сказав під час презентації монети заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Сьогодні Сили безпілотних систем є лише трьома відсотками загальної чисельності ЗСУ, але вже зараз вони спроможні вразити кожну третю ціль на полі бою.

"Наші бійці спроможні розвіяти його уявлення про недосяжність військових обʼєктів в його глибокому тилу, що простягається на тисячі кілометрів. Ми не просто займаємось безпілотними системами, ми працюємо з технологічним виміром війни", — наголосив тимчасово виконувач обовʼязків командувача СБС ЗСУ майор Олександр Тарасенко.

Чи можна розплатитись цією монетою

Монета буде доступна для готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Крім того, частина тиражу монети буде випущена в спеціально оформлених роликах по 25 штук. Ролики будуть доступні для придбання з 02 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банках-дистриб'юторах.

Раніше ми повідомляли, що Ощадбанк разом із НБУ та UAnimals запустив акцію #PowerCoins для збору монет на допомогу евакуйованим тваринам. Вона триватиме до 28 листопада 2025 року у відділеннях банків.

Також ми інформували, що з жовтня 2025 року НБУ почне процес поступового вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Але хвилюватись не треба — монети залишаться дійсним платіжним засобом.