Главная Новости дня У Сил беспилотных систем есть своя монета — что о ней известно

У Сил беспилотных систем есть своя монета — что о ней известно

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 02:43
Нацбанк выпустил монету, которую посвятили Силам беспилотных систем ВСУ
Памятная монета "Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины". Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Силам беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Их выпустят количеством 10 млн штук, но будут и коллекционные наборы.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читайте также:

Что символизирует монета

Дизайн монеты содержит эмблему Сил беспилотных систем - стилизованную стальную ласточку, которая символизирует технологичность, скорость и адаптивность этого рода войск. На реверсе монеты изображены стилизованные воздушные потоки, подчеркивающие динамику и маневренность беспилотных систем.

Эта монета является продолжением серии "Вооруженные Силы Украины" и служит символом признания вклада военнослужащих Сил беспилотных систем в защиту территориальной целостности Украины. "Дроноводы" символизируют собой инновации, технологическое превосходство и интеллект украинского войска.

"За короткое время воины Сил беспилотных систем доказали: молодость - это не о неопытности, а о смелости и решительности, позволяющих опережать агрессора. Они превратили каждый километр фронта в прозрачное и управляемое пространство, где враг уже не может чувствовать себя в безопасности ни на передовой, ни в тылу", — сказал во время презентации монеты заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Сегодня Силы беспилотных систем являются лишь тремя процентами общей численности ВСУ, но уже сейчас они способны поразить каждую третью цель на поле боя.

"Наши бойцы способны развеять его представление о недосягаемости военных объектов в его глубоком тылу, который простирается на тысячи километров. Мы не просто занимаемся беспилотными системами, мы работаем с технологическим измерением войны", — отметил временно исполняющий обязанности командующего СБС ВСУ майор Александр Тарасенко.

Можно ли расплатиться этой монетой

Монета будет доступна для наличных платежей и зачисления на счета.

Кроме того, часть тиража монеты будет выпущена в специально оформленных роликах по 25 штук. Ролики будут доступны для приобретения с 02 октября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк вместе с НБУ и UAnimals запустил акцию #PowerCoins для сбора монет в помощь эвакуированным животным. Она продлится до 28 ноября 2025 года в отделениях банков.

Также мы информировали, что с октября 2025 года НБУ начнет процесс постепенного изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек. Но волноваться не надо — монеты останутся действительным платежным средством.

деньги монеты День защитников и защитниц Украины Силы беспилотных систем ВСУ Нацбанк
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
