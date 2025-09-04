У Шотландії зняли на фото рідкісного оленя

Олень в тумані. Фото ілюстративне: Pexels

У мальовничій місцевості поблизу Данкельда, Пертшир, біля озера Лох-оф-те-Лоус туристи помітили надзвичайно рідкісного повністю білого оленя. Поява цієї тварини викликала неабияке захоплення серед місцевих жителів та шанувальників фольклору, адже ця тварина має особливе значення в кельтській міфології.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Туристи побачили міфологічну рідкісну тварину в Шотландії

У кельтів білий олень вважався посланцем з потойбіччя, символом духовних пошуків, чистоти й трансформації. Його поява була знаком змін, оновлення та відкриття нового шляху.

Білий олень пасеться біля озера. Фото: Jam Press/Jose van hell

У багатьох легендах саме білий олень приводив героїв у чарівні світи, змушував їх вирушати в подорожі чи долати випробування. Водночас він уособлював недосяжність і прагнення до ідеалу, адже вважалося, що цю тварину неможливо впіймати.

Фольклорні історії стверджують: зустріч із білим оленем завжди мала містичне значення. Інколи так тварина "попереджала" людину про небезпеку або як заклик до переосмислення життя чи навіть як благословення згори. У середньовічних переказах він також символізував гармонію між людиною та природою.

Нагадаємо, у Чорнобилі помітили гігантського метелика, чий розмах крил сягає 10 см.

Також читайте про те, як восьминоги неординарно реагують на стрес.