У Шотландії зняли на фото рідкісного оленя

У Шотландії помітили рідкісну міфологічну істоту — що символізує
У мальовничій місцевості поблизу Данкельда, Пертшир, біля озера Лох-оф-те-Лоус туристи помітили надзвичайно рідкісного повністю білого оленя. Поява цієї тварини викликала неабияке захоплення серед місцевих жителів та шанувальників фольклору, адже ця тварина має особливе значення в кельтській міфології.
Туристи побачили міфологічну рідкісну тварину в Шотландії
У кельтів білий олень вважався посланцем з потойбіччя, символом духовних пошуків, чистоти й трансформації. Його поява була знаком змін, оновлення та відкриття нового шляху.
У багатьох легендах саме білий олень приводив героїв у чарівні світи, змушував їх вирушати в подорожі чи долати випробування. Водночас він уособлював недосяжність і прагнення до ідеалу, адже вважалося, що цю тварину неможливо впіймати.
Фольклорні історії стверджують: зустріч із білим оленем завжди мала містичне значення. Інколи так тварина "попереджала" людину про небезпеку або як заклик до переосмислення життя чи навіть як благословення згори. У середньовічних переказах він також символізував гармонію між людиною та природою.
