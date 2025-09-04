В Шотландии сняли на фото редкого оленя

Олень в тумане. Фото иллюстративное: Pexels

В живописной местности вблизи Данкельда, Пертшир, у озера Лох-оф-те-Лоус туристы заметили чрезвычайно редкого полностью белого оленя. Появление этого животного вызвало большой восторг среди местных жителей и поклонников фольклора, ведь это животное имеет особое значение в кельтской мифологии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Туристы увидели мифологическое редкое животное в Шотландии

У кельтов белый олень считался посланцем из потустороннего мира, символом духовных поисков, чистоты и трансформации. Его появление было знаком перемен, обновления и открытия нового пути.

Белый олень пасется возле озера. Фото: Jam Press/Jose van hell

Во многих легендах именно белый олень приводил героев в волшебные миры, заставлял их отправляться в путешествия или преодолевать испытания. В то же время он олицетворял недостижимость и стремление к идеалу, ведь считалось, что это животное невозможно поймать.

Фольклорные истории утверждают: встреча с белым оленем всегда имела мистическое значение. Иногда так животное "предупреждало" человека об опасности или как призыв к переосмыслению жизни или даже как благословение свыше. В средневековых преданиях он также символизировал гармонию между человеком и природой.

Напомним, в Чернобыле заметили гигантскую бабочку, чей размах крыльев достигает 10 см.

Также читайте о том, как осьминоги неординарно реагируют на стресс.