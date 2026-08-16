У Сеуті сотні мігрантів вимагають притулку в Іспанії

Мігранти на кордоні з Іспанією. Фото: Reuters

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Сотні мігрантів, які нещодавно прорвалися з Марокко до іспанського анклаву Сеута, вийшли на протест на одному з міських пляжів. Вони вимагають надати їм притулок в Іспанії та не повертати до Марокко. Загалом у Сеуті залишаються від 5 до 8 тисяч людей, які живуть у складних умовах.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

Що відбувається у Сеуті

Протестувальники зібралися на пляжі Ель-Трамполін. Вони тримали іспанські прапори та плакати з написами "Ми не хочемо повертатися до Марокко" і "Ми теж люди". Люди також скандували, що втомилися та потребують рішення від іспанської влади.

Мігранти заявляють про складні умови перебування в анклаві. Через перевантаженість міських ресурсів багато хто живе просто на пляжі або на околицях Сеути.

"Ми спимо біля моря, в холоді та з неприємними запахами. Ми дуже страждаємо", — розповів один із мігрантів, Аюб Еларруд із марокканського Тетуана.

За його словами, поліція блокує людям можливість потрапити до центру міста.

Наразі в Сеуті залишаються приблизно 5–8 тисяч мігрантів. Вони опинилися там після масового прориву через кордон близько двох тижнів тому.

Тоді понад 72 тисячі людей одночасно намагалися потрапити до невеликого іспанського анклаву. Переважна більшість згодом добровільно повернулася до Марокко.

Якою є позиція Іспанії

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка раніше заявив, що мігрантам, які незаконно перетнули кордон, не дозволять залишитися в Сеуті, переїхати на материкову частину країни або отримати легальний статус.

Винятки можуть зробити лише в рідкісних випадках, пов'язаних із крайньою вразливістю людей.

Водночас місцеві служби Сеути стикаються з додатковим навантаженням через велику кількість людей, які залишаються в анклаві.

Медичні служби Сеути працюють під тиском

Голова медичної ради Сеути Енріке Ровіральта заявив, що обмежена кількість медичних працівників міста виснажена. Він також розкритикував повільну, на його думку, реакцію центральної влади.

За словами Ровіральти, серед мігрантів фіксують випадки інфекційної діареї та корости. Також зростає кількість травм, пов'язаних із насильством, зокрема переломів носа та ножових поранень.

Міністерка охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія водночас відкинула твердження про те, що місцева система охорони здоров'я нібито зазнала краху. Вона визнала, що медичні служби перебувають під значним тиском.

Гарсія також заявила, що пов'язувати міграцію з поширенням хвороб несправедливо, зазначивши, що ризик епідемічних спалахів серед мігрантів є помірним, а для місцевих жителів — низьким.

Чому мігранти залишають Марокко

Багато марокканців, з якими поспілкувалися журналісти Reuters, пояснили свій переїзд низькими зарплатами та складними умовами життя.

39-річний фахівець з автоматизації Мохаммед Уанзар із Феса розповів, що заробляв близько 3000 дирхамів на місяць — приблизно 324 долари. За його словами, такого доходу недостатньо для купівлі житла чи створення сім'ї.

Інші учасники протесту розповіли про тривалі та небезпечні маршрути, якими вони діставалися до Іспанії. Серед них є люди з Нігерії, Бангладешу та Сенегалу, які залишили свої країни через конфлікти, переслідування або прагнення знайти роботу та кращі умови для життя.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що біля берегів Іспанії сталася одна з найтрагічніших морських катастроф останнього часу — під час спроби потрапити до країни загинули щонайменше 88 мігрантів. За даними іспанської влади, 72 людини потонули в морі, а тіла загиблих продовжували знаходити на узбережжі Сеути та Марокко.

Також Новини.LIVE писали, що біля узбережжя Франції загорівся човен, на борту якого перебували 157 мігрантів. Інцидент стався під час небезпечної спроби людей дістатися Європи морським шляхом.