У сервісах Нової пошти стався технічний збій

У сервісах Нової пошти стався технічний збій

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 19:48
Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні
Видача посилки. Фото: Нова пошта/Facebook

Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні. Причина: технічний збій.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

скрін
Допис Нової пошти. Фото: скриншот

Коли відновиться робота Нової пошти

Зазначається, що команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів.

"Про відновлення ми повідомимо на сайті компанії та у наших соціальних мережах.  Дякуємо за розуміння та підтримку!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта та Нова пошта попередили клієнтів про зміни в умовах обслуговування — здорожчають послуги.

Також ми писали, чому Нова пошта не видає деякі посилки.

робота Нова пошта збій відновлення сервіс
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
