У сервісах Нової пошти стався технічний збій
Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 19:48
Видача посилки. Фото: Нова пошта/Facebook
Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні. Причина: технічний збій.
Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
Реклама
Читайте також:
Коли відновиться робота Нової пошти
Зазначається, що команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів.
"Про відновлення ми повідомимо на сайті компанії та у наших соціальних мережах. Дякуємо за розуміння та підтримку!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Укрпошта та Нова пошта попередили клієнтів про зміни в умовах обслуговування — здорожчають послуги.
Також ми писали, чому Нова пошта не видає деякі посилки.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама