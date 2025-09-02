Видача посилки. Фото: Нова пошта/Facebook

Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні. Причина: технічний збій.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Реклама

Читайте також:

Допис Нової пошти. Фото: скриншот

Коли відновиться робота Нової пошти

Зазначається, що команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів.

"Про відновлення ми повідомимо на сайті компанії та у наших соціальних мережах. Дякуємо за розуміння та підтримку!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта та Нова пошта попередили клієнтів про зміни в умовах обслуговування — здорожчають послуги.

Також ми писали, чому Нова пошта не видає деякі посилки.