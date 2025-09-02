Выдача посылки. Фото: Новая почта/Facebook

Сервисы Новой почты временно недоступны. Причина: технический сбой.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Сообщение Новой почты. Фото: скриншот

Когда восстановится работа Новой почты

Отмечается, что команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов.

"О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях. Спасибо за понимание и поддержку!", — говорится в сообщении.

