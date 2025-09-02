В сервисах Новой почты произошел технический сбой
Дата публикации 2 сентября 2025 19:48
Выдача посылки. Фото: Новая почта/Facebook
Сервисы Новой почты временно недоступны. Причина: технический сбой.
Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
Когда восстановится работа Новой почты
Отмечается, что команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов.
"О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях. Спасибо за понимание и поддержку!", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Укрпочта и Новая почта предупредили клиентов об изменениях в условиях обслуживания — подорожают услуги.
Также мы писали, почему Новая почта не выдает некоторые посылки.
