Україна
В сервисах Новой почты произошел технический сбой

В сервисах Новой почты произошел технический сбой

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:48
Сервисы Новой почты временно недоступны
Выдача посылки. Фото: Новая почта/Facebook

Сервисы Новой почты временно недоступны. Причина: технический сбой.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Читайте также:
скрін
Сообщение Новой почты. Фото: скриншот

Когда восстановится работа Новой почты

Отмечается, что команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов.

"О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях. Спасибо за понимание и поддержку!", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Укрпочта и Новая почта предупредили клиентов об изменениях в условиях обслуживания — подорожают услуги.

Также мы писали, почему Новая почта не выдает некоторые посылки.

Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
