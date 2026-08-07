У Сенаті США стартував розгляд санкцій Грема проти Росії

Капітолій США. Фото: Reuters

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Сенаті США офіційно розпочали розгляд масштабного санкційного пакета, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав нові санкції Європейського Союзу, запроваджені у відповідь на останні російські повітряні атаки.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, інформує Новини.LIVE.

Які санкції розглядає Сенат США

Законопроєкт надає президенту США право запроваджувати цільові імпортні мита у розмірі від 0% до 100% на товари з держав, які продовжують закуповувати російські нафту, газ та інші енергоносії.

Перед фінальним голосуванням сенатори мають розглянути поправку сенатора Ренда Пола, яка пропонує гуманітарні винятки для сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, лікарських засобів і медичного обладнання. Після цього відбудеться голосування за законопроєкт у цілому.

Під час представлення документа лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер наголосив, що санкції мають стати чітким сигналом Кремлю.

"Якщо ми хочемо зупинити кровопролиття, яке Росія розв'язала в Україні, ми маємо чітко дати зрозуміти Путіну, що він програє цю війну. Законопроєкт про санкції проти Росії посилає Москві чіткий сигнал: Америка підтримає Україну до кінця й шукатиме нові способи її підтримки", — заявив Шумер.

Водночас, щоб документ набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США, яка повернеться до роботи після літніх канікул у вересні.

Сибіга привітав нові санкції ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав рішення Європейського Союзу посилити санкційний тиск на Росію після нещодавніх повітряних ударів по Україні.

За його словами, кожен акт російського терору проти цивільного населення має отримувати рішучу відповідь.

"Кожен акт російського терору проти українських цивільних має мати наслідки. Дякую високій представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас за лідерство. Це саме те, про що ми говорили раніше цього року: на кожен акт терору має бути тверда відповідь", — наголосив Сибіга.

Він також закликав партнерів до подальших рішучих кроків, які обмежать доступ Росії до критично важливих компонентів для виробництва нових балістичних ракет та підвищать ціну для Москви за продовження війни проти України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент Володимир Зеленський анонсував нову санкційну операцію, спрямовану на обмеження російського військово-промислового комплексу. За його словами, Україна готує рішення, які мають посилити тиск на російську оборонну промисловість та її міжнародних партнерів.

Також Новини.LIVE писали, що Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС нових обмежень проти Росії. Зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга наголошував на необхідності заборонити надання морських послуг РФ та посилити санкційний тиск на країну.