Атака БпЛА на термінал Усть-Луга — в СБУ розкрили деталі та показали відео

Пожежа на терміналі. Ілюстративне фото: AFP

Далекобійні дрони Служби безпеки України подолали понад 900 км й успішно вразили ціль неподалік російського Санкт-Петербурга. Безпілотники атакували торговий порт.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у понеділок, 6 січня.

Читайте також:

Деталі атаки на торговий порт РФ

За інформацією джерел, унаслідок атаки БпЛА на торговий порт РФ одна з місткостей зазнала значних пошкоджень, а три сусідні були пошкоджені уламками від вибуху.

Експерти зазначають, що ремонт буде тривати не менш як місяць, якщо будуть наявні необхідні матеріали, і це, безумовно, спричинить перебої в роботі термінала.

Термінал Усть-Луга — важливий логістичний вузол на Балтійському морі, через який Росія здійснює постачання нафти та газу за допомогою "тіньового флоту".

Джерела в СБУ кажуть, що "дронові санкції" сприяють зниженню надходження валюти в Росію, необхідної для ведення війни.

Нагадаємо, 4 січня в Росії заявили про дронову атаку. Вибухи лунали у кількох областях.

Також ми писали, що агенти руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу в Тверській області Росії. Ця ділянка шляху використовується для постачання на фронт боєприпасів.