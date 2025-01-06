Атака БпЛА на терминал Усть-Луга — в СБУ раскрыли детали и показали видео

Пожар на терминале. Иллюстративное фото: AFP

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины преодолели более 900 км и успешно поразили цель неподалеку российского Санкт-Петербурга. Беспилотники атаковали торговый порт.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в понедельник, 6 января.

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Детали атаки на торговый порт РФ

По информации источников, в результате атаки БпЛА на торговый порт РФ одна из емкостей получила значительные повреждения, а три соседние были повреждены обломками от взрыва.

Эксперты отмечают, что ремонт будет длиться не менее месяца, если будут в наличии необходимые материалы, и это, безусловно, повлечет перебои в работе терминала.

Терминал Усть-Луга — важный логистический узел на Балтийском море, через который Россия осуществляет поставки нефти и газа с помощью "теневого флота".

Источники в СБУ говорят, что "дроновые санкции" способствуют снижению поступления валюты и Россию, необходимой для ведения войны.

Напомним, 4 января в России заявили о дроновой атаке. Взрывы раздавались в нескольких областях.

Также мы писали, что агенты движения "АТЭШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России. Этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов.