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У Саудівській Аравії відкрили першу клініку, де консультує ШІ

17 травня 2025 14:42
Євгенія Брюховецька - редактор
У Саудівській Аравії відкрилася клініка, в якій консультує ШІ
Консультація. Фото: Synyi AI
Євгенія Брюховецька - редактор

У Саудівській Аравії відкрили першу у світі клініку, в якій людей діагностує ШІ. Він консультує пацієнтів у вигляді віртуального лікаря.

Про це пише Bloomberg.

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Лікування за допомогою ШІ

Китайська компанія з Шанхаю, яка займається медичними технологіями, Synyi AI запустила пілотну програму спільно з Almoosa Health Group Саудівської Аравії.

Під час прийому пацієнти клініки через планшет характеризують свої симптоми лікарю-ШІ на імʼя Доктор Хуа, після чого він аналізує дані, а також знімки кардіограми чи рентгену. Далі штучний інтелект створює план лікування, який вже перевіряє та підписує медичний працівник без огляду пацієнта.

Віртуальний лікар консультує пацієнта у клініці Саудівської Аравії
Кабінет лікаря. Фото: Synyi AI

Водночас у клініці працюють й звичайні лікарі, які беруться за ситуації, з якими не може впоратися ШІ. За даними компанії-розробника, на етапі тестування технологія здійснила менш як 0,3% помилок.

"Те, що ШІ робив у минулому, — це допомагав лікарям, але зараз ми робимо останній крок, щоб дозволити ШІ діагностувати та лікувати пацієнтів безпосередньо", — зазначив гендиректор компанії Чжан Шаодянь.

Інтерфейс системи ШІ, яка ставить діагнози без участі лікаря
Віртуальний лікар. Фото: Synyi AI

Наразі віртуальний лікар проконсультував декілька десятків пацієнтів. Поки що ШІ працює лише з 30 захворюваннями.

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