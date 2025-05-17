У Саудівській Аравії відкрилася клініка, в якій консультує ШІ

Консультація. Фото: Synyi AI

У Саудівській Аравії відкрили першу у світі клініку, в якій людей діагностує ШІ. Він консультує пацієнтів у вигляді віртуального лікаря.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Лікування за допомогою ШІ

Китайська компанія з Шанхаю, яка займається медичними технологіями, Synyi AI запустила пілотну програму спільно з Almoosa Health Group Саудівської Аравії.

Під час прийому пацієнти клініки через планшет характеризують свої симптоми лікарю-ШІ на імʼя Доктор Хуа, після чого він аналізує дані, а також знімки кардіограми чи рентгену. Далі штучний інтелект створює план лікування, який вже перевіряє та підписує медичний працівник без огляду пацієнта.

Кабінет лікаря. Фото: Synyi AI

Водночас у клініці працюють й звичайні лікарі, які беруться за ситуації, з якими не може впоратися ШІ. За даними компанії-розробника, на етапі тестування технологія здійснила менш як 0,3% помилок.

"Те, що ШІ робив у минулому, — це допомагав лікарям, але зараз ми робимо останній крок, щоб дозволити ШІ діагностувати та лікувати пацієнтів безпосередньо", — зазначив гендиректор компанії Чжан Шаодянь.

Віртуальний лікар. Фото: Synyi AI

Наразі віртуальний лікар проконсультував декілька десятків пацієнтів. Поки що ШІ працює лише з 30 захворюваннями.

Нагадаємо, у МОЗ закликали громадян пройти медичний огляд та розповіли, для кого це обов'язково.

А в Києві зросла кількість захворювання на гепатит А. Доктор медичних наук пояснив, як діагностувати хворобу.