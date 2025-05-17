В Саудовской Аравии открылась клиника, в которой консультирует ИИ

Консультация. Фото: Synyi AI

В Саудовской Аравии открыли первую в мире клинику, в которой людей диагностирует ИИ. Он консультирует пациентов в виде виртуального врача.

Об этом пишет Bloomberg.

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Лечение с помощью ИИ

Китайская компания из Шанхая, которая занимается медицинскими технологиями, Synyi AI запустила пилотную программу совместно с Almoosa Health Group Саудовской Аравии.

Во время приема пациенты клиники через планшет характеризуют свои симптомы врачу-ИИ по имени Доктор Хуа, после чего он анализирует данные, а также снимки кардиограммы или рентгена. Далее искусственный интеллект создает план лечения, который уже проверяет и подписывает медицинский работник без осмотра пациента.

Кабинет врача. Фото: Synyi AI

В то же время в клинике работают и обычные врачи, которые берутся за ситуации, с которыми не может справиться ИИ. По данным компании-разработчика, на этапе тестирования технология совершила менее 0,3% ошибок.

"То, что ИИ делал в прошлом, — это помогал врачам, но сейчас мы делаем последний шаг, чтобы позволить ИИ диагностировать и лечить пациентов напрямую", — отметил гендиректор компании Чжан Шаодянь.

Виртуальный врач. Фото: Synyi AI

Сейчас виртуальный врач проконсультировал несколько десятков пациентов. Пока что ИИ работает только с 30 заболеваниями.

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