У Петербурзі внаслідок вибуху авто загинув підполковник РФ

Место взрыва. Фото: росСМИ

У Санкт-Петербурзі вранці 27 серпня вибухнув автомобіль Geely, у якому перебували російський військовослужбовець у званні підполковника та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували до реанімації. За попередніми даними, в авто спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибух

Інцидент стався близько 10:00 у мікрорайоні Слав'янка на Колпінському шосе, біля магазину "Магніт". За даними російських ЗМІ, підполковник разом із дружиною почав від'їжджати від будинку, коли автомобіль вибухнув.

Місце вибуху у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював одразу після запуску двигуна. Внаслідок вибуху автомобіль зазнав значних пошкоджень, а уламки розлетілися на десятки метрів.

За даними "Фонтанки", чоловік загинув на місці, а його дружину доправили до лікарні у тяжкому стані. Водночас офіційно особу загиблого та причину вибуху наразі не встановлено.

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Російський правоохоронець на місці вибуху. Фото: росЗМІ

Наразі російські правоохоронці встановлюють обставини події. Інформації про те, хто міг встановити вибуховий пристрій, поки немає.

Що відомо про подібні випадки

Як писали Новини.LIVE, раніше у Москві 1 серпня стався вибух у ресторані Balzi Rossi. Унаслідок інциденту загинули троє людей, ще 21 людина постраждала. Спочатку повідомлялося, що причиною став витік побутового газу, проте пізніше стало відомо, що у закладі спрацював вибуховий пристрій, який невідома жінка намагалася пронести під виглядом подарунка.

Як писали Новини.LIVE, раніше під Санкт-Петербургом спалахнула масштабна пожежа на території Іжорського промислового майданчика. Займання сталося в районі Колпіно на складському об'єкті "Ответственное хранение Логистера", площа якого становить близько 80 тисяч квадратних метрів. Причину пожежі офіційно не повідомляли.