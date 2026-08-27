У Петербурзі внаслідок вибуху авто загинув підполковник РФ

У Санкт-Петербурзі підірвали автомобіль із підполковником РФ
У Санкт-Петербурзі вранці 27 серпня вибухнув автомобіль Geely, у якому перебували російський військовослужбовець у званні підполковника та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували до реанімації. За попередніми даними, в авто спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.
Що відомо про вибух
Інцидент стався близько 10:00 у мікрорайоні Слав'янка на Колпінському шосе, біля магазину "Магніт". За даними російських ЗМІ, підполковник разом із дружиною почав від'їжджати від будинку, коли автомобіль вибухнув.
За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював одразу після запуску двигуна. Внаслідок вибуху автомобіль зазнав значних пошкоджень, а уламки розлетілися на десятки метрів.
За даними "Фонтанки", чоловік загинув на місці, а його дружину доправили до лікарні у тяжкому стані. Водночас офіційно особу загиблого та причину вибуху наразі не встановлено.
Наразі російські правоохоронці встановлюють обставини події. Інформації про те, хто міг встановити вибуховий пристрій, поки немає.
Що відомо про подібні випадки
Як писали Новини.LIVE, раніше у Москві 1 серпня стався вибух у ресторані Balzi Rossi. Унаслідок інциденту загинули троє людей, ще 21 людина постраждала. Спочатку повідомлялося, що причиною став витік побутового газу, проте пізніше стало відомо, що у закладі спрацював вибуховий пристрій, який невідома жінка намагалася пронести під виглядом подарунка.
Як писали Новини.LIVE, раніше під Санкт-Петербургом спалахнула масштабна пожежа на території Іжорського промислового майданчика. Займання сталося в районі Колпіно на складському об'єкті "Ответственное хранение Логистера", площа якого становить близько 80 тисяч квадратних метрів. Причину пожежі офіційно не повідомляли.