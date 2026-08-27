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Главная Новости дня В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с подполковником РФ

В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с подполковником РФ

Ua ru
27 августа 2026 14:56
У Петербурзі внаслідок вибуху авто загинув підполковник РФ
Место взрыва. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге утром 27 августа взорвался автомобиль Geely, в котором находились российский военнослужащий в звании подполковника и его жена. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали в реанимацию. По предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

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Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о взрыве

Инцидент произошел около 10:00 в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе, возле магазина "Магнит". По данным российских СМИ, подполковник вместе с женой начал отъезжать от дома, когда автомобиль взорвался.

В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с подполковником РФ - фото 1
Место взрыва в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

По предварительным данным, взрывное устройство сработало сразу после запуска двигателя. В результате взрыва автомобиль получил значительные повреждения, а осколки разлетелись на десятки метров.

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По данным "Фонтанки", мужчина погиб на месте, а его жену доставили в больницу в тяжелом состоянии. При этом официально личность погибшего и причина взрыва пока не установлены.

У Санкт-Петербурзі підірвали автомобіль із підполковником РФ - фото 2
Российский правоохранитель на месте взрыва. Фото: росСМИ

В настоящее время российские правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Информации о том, кто мог установить взрывное устройство, пока нет.

Что известно о подобных случаях

Как писали Новини.LIVE, ранее в Москве 1 августа произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi. В результате инцидента погибли три человека, ещё 21 человек пострадал. Сначала сообщалось, что причиной стала утечка бытового газа, однако позже стало известно, что в заведении сработало взрывное устройство, которое неизвестная женщина пыталась пронести под видом подарка.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее под Санкт-Петербургом вспыхнул масштабный пожар на территории Ижорской промышленной площадки. Пожар произошел в районе Колпино на складском объекте "Ответственное хранение Логистера", площадь которого составляет около 80 тысяч квадратных метров. Причину пожара официально не сообщали.

взрыв Россия погибшие русские солдаты Петербург
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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