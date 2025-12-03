Відео
Головна Новини дня У Румунії підірвали український морський дрон Sea Baby

У Румунії підірвали український морський дрон Sea Baby

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:07
У Румунії підірвали Sea Baby
Дрон Sea Baby. Фото иллюстративное: shipshub

У середу, 3 листопада, військово-морські сили Румунії знищили в Чорному морі український морський дрон Sea Baby. Це пояснили загрозою для судноплавства.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

У Румунії підірвали Sea Baby

За запитом Берегової охорони до операції залучили військових водолазів, які мали нейтралізувати невідомий дрейфувальний об’єкт. Згодом з’ясувалося, що ним був український морський дрон Sea Baby.

Інцидент стався на відстані близько 36 морських миль на схід від портового міста Констанца. За даними румунської сторони, дрон дрейфував у відкритому морі, через що група реагування отримала дозвіл на його ліквідацію шляхом контрольованого підриву.

У Міністерстві оборони Румунії наголосили, що від початку повномасштабної війни Військово-морські сили країни посилено моніторять ситуацію в північній частині Чорного моря. Контроль здійснюється за допомогою кораблів, авіації та у взаємодії з іншими структурами румунської армії та державами НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно під час масованої нічної атаки на Україну російські дрони перетнули кордон Румунії.

А також у Молдові російський дрон упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-Жос, що неподалік кордону з Одещиною. 

Чорне море Румунія море дрони безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
