В среду, 3 ноября, военно-морские силы Румынии уничтожили в Черном море украинский морской дрон Sea Baby. Это объяснили угрозой для судоходства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

В Румынии взорвали Sea Baby

По запросу Береговой охраны к операции привлекли военных водолазов, которые должны были нейтрализовать неизвестный дрейфующий объект. Впоследствии выяснилось, что им был украинский морской дрон Sea Baby.

Инцидент произошел на расстоянии около 36 морских миль к востоку от портового города Констанца. По данным румынской стороны, дрон дрейфовал в открытом море, из-за чего группа реагирования получила разрешение на его ликвидацию путем контролируемого подрыва.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что с начала полномасштабной войны Военно-морские силы страны усиленно мониторят ситуацию в северной части Черного моря. Контроль осуществляется с помощью кораблей, авиации и во взаимодействии с другими структурами румынской армии и государствами НАТО.

Напомним, что недавно во время массированной ночной атаки на Украину российские дроны пересекли границу Румынии.

А также в Молдове российский дрон упал на крышу дома в селе Кухурештий-де-Жос, недалеко от границы с Одесской областью.