Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Ростовській області ППО випадково обстріляла російських десантників arrow

У Ростовській області ППО випадково обстріляла російських десантників

7 січня 2024 17:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Ростовській області ППО випадково обстріляла російських десантників
Російські десантники. Ілюстративне фото: Russian Defense Ministry
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Ростовській області РФ під час російських військових навчань російська протиповітряна оборона завдала ударів по групі десантників. Сталося це на Кузьмінському військовому полігоні.

Про це пише російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка".

Читайте також:

Як стався цей інцидент у Ростовській області

Зазначається, що два російських військових загинули  "під час десантування вночі по абсолютно дурній випадковості".

"Літак із десантом на борту прибув за вказаними координатами і почав вивантаження десанту неподалік від полігону "Кузьминка". Коли військові почали наближатися до землі — по них було відкрито вогонь. Через безглузду помилку один з операторів легендарної "Рогатки" (зенітна гармата ЗУ-23-2, що застосовується для ураження повітряних цілей на низьких висотах) прийняв навчання за реальну висадку десанту", — йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти наголошують, що більшість пострілів пройшли повз, проте все ж двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення.

Також відомо, що за цим фактом вже почали розслідування. До цієї надзвичайної ситуації оператор, який перебував на посту, пробув там щонайменше 14 годин.

"Це порушення всіх можливих норм. Погіршує ситуацію той факт, що той, хто стріляв, нещодавно повернувся із зони СВО, де за ефективну роботу був нагороджений. Загиблі ж не встигли взяти участь у бойових діях", — додали у пропагандистському Telegram-каналі.

в ростовській області загинуло двоє десантників через роботу ппо
Скриншот допису з Telegram "Кремлевская табакерка"

Нагадаємо, раніше українські захисники влаштували "зимове сафарі" на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі