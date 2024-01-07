У Ростовській області ППО випадково обстріляла російських десантників

Російські десантники. Ілюстративне фото: Russian Defense Ministry

У Ростовській області РФ під час російських військових навчань російська протиповітряна оборона завдала ударів по групі десантників. Сталося це на Кузьмінському військовому полігоні.

Про це пише російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка".

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Зазначається, що два російських військових загинули "під час десантування вночі по абсолютно дурній випадковості".

"Літак із десантом на борту прибув за вказаними координатами і почав вивантаження десанту неподалік від полігону "Кузьминка". Коли військові почали наближатися до землі — по них було відкрито вогонь. Через безглузду помилку один з операторів легендарної "Рогатки" (зенітна гармата ЗУ-23-2, що застосовується для ураження повітряних цілей на низьких висотах) прийняв навчання за реальну висадку десанту", — йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти наголошують, що більшість пострілів пройшли повз, проте все ж двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення.

Також відомо, що за цим фактом вже почали розслідування. До цієї надзвичайної ситуації оператор, який перебував на посту, пробув там щонайменше 14 годин.

"Це порушення всіх можливих норм. Погіршує ситуацію той факт, що той, хто стріляв, нещодавно повернувся із зони СВО, де за ефективну роботу був нагороджений. Загиблі ж не встигли взяти участь у бойових діях", — додали у пропагандистському Telegram-каналі.

Скриншот допису з Telegram "Кремлевская табакерка"

Нагадаємо, раніше українські захисники влаштували "зимове сафарі" на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.