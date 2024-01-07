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В Ростовской области ПВО случайно обстреляла российских десантников

7 января 2024 17:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ростовской области ПВО случайно обстреляла российских десантников
Российские десантники. Иллюстративное фото: Russian Defense Ministry
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ростовской области РФ во время российских военных учений российская противовоздушная оборона нанесла удары по группе десантников. Случилось это на Кузьминском военном полигоне.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

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Отмечается, что два российских военных погибли "во время десантирования ночью по совершенно глупой случайности".

"Самолет с десантом на борту прибыл по указанным координатам и начал выгрузку десанта неподалеку от полигона "Кузьминка". Когда военные начали приближаться к земле — по ним был открыт огонь. Из-за нелепой ошибки один из операторов легендарной "Рогатки" (зенитная пушка ЗУ-23-2, применяемая для поражения воздушных целей на низких высотах) принял обучение за реальную высадку десанта", — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты подчеркивают, что большинство выстрелов прошли мимо, однако все же двое военнослужащих получили смертельные ранения.

Также известно, что по этому факту уже начали расследование. До этой чрезвычайной ситуации находившийся на посту оператор пробыл там по меньшей мере 14 часов.

"Это нарушение всех возможных норм. Усугубляет ситуацию тот факт, что стрелявший недавно вернулся из зоны СВО, где за эффективную работу был награжден. Погибшие же не успели принять участие в боевых действиях", — добавили в пропагандистском Telegram-канале.

в ростовской области погибли два десантника из-за работы ппо
Скриншот сообщения из Telegram "Кремлевская табакерка"

Напомним, ранее украинские защитники устроили "зимнее сафари" на оккупантов. Это стало возможным благодаря дронам.

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