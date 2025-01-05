Вибухи в Ростовській області 5 січня 2025 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: t.me/itsdonetsk

У ніч проти 5 січня росіяни скаржилися на вибухи у Ростовській області. Невідомі БпЛА атакували низку населених пунктів у регіоні.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Вибухи в Ростовській області

Звуки вибухів було чути опівночі за Київським часом. Зокрема, повідомлялося про вибухи в Міллерово, селі Новобессергенівка, а також у місті Таганрог. Щодо останнього місцеві жителі говорили, що, ймовірно, БпЛА атакують військовий аеродром.

Пізніше губернатор Юрій Слюсар повідомив, що через падіння уламків БпЛА в Таганрозі та Новобессергенівці, нібито було пошкоджено майно громадян.

Він стверджує, що було розбито вікна, посічено покрівлю та стіни житлових будинків, також пошкоджень нібито зазнали автомобілі. Водночас загорянь і постраждалих немає, як заявляє губернатор.

Нагадаємо, що в ніч на 31 грудня росіяни теж скаржилися на вибухи. Згідно з офіційною заявою, різні регіони РФ атакували близько 68 БпЛА.

Також ми писали, Повітряні сили ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали потужного удару по захищеному об'єкту в Орловській області. У результаті був знищений склад з іранськими дронами Shahed, якими ворог практично щоденно атакує Україну.