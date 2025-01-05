Взрывы в Ростовской области 5 января 2025 года

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: t.me/itsdonetsk

В ночь на 5 января россияне жаловались на взрывы в Ростовской области. Неизвестные БпЛА атаковали ряд населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрывы в Ростовской области

Звуки взрывов были слышны в полночь по Киевскому времени. В частности, сообщалось о взрывах в Миллерово, селе Новобессергеновка, а также в городе Таганрог. По последнему местные жители говорили, что, вероятно, БпЛА атакуют военный аэродром.

Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков БпЛА в Таганроге и Новобессергеновки, якобы было повреждено имущество граждан.

Он утверждает, что были разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения якобы получили автомобили. В то же время возгораний и пострадавших нет, как заявляет губернатор.

Напомним, что в ночь на 31 декабря россияне тоже жаловались на взрывы. Согласно официальным заявлением, разные регионы РФ атаковали около 68 БпЛА.

Также мы писали, Воздушные силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по защищенному объекту в Орловской области. В результате был уничтожен склад с иранскими дронами Shahed, которыми враг практически ежедневно атакует Украину.