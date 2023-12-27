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У Росії знову неспокійно — одну з областей атакував безпілотник

27 грудня 2023 04:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Росії знову неспокійно — одну з областей атакував безпілотник
Безпілотник атакував Ростовську область. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Росії вночі проти 27 грудня заявили про збиття безпілотника над Ростовською областю. Наразі уточнюються наслідки руйнування.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв.

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У Росії знову неспокійно. Влада повідомила, що Ростовську область вчергове атакував безпілотник.

"Уночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотник", — написав він.

Губернатор додав, що наслідки на землі уточнюються.

У РФ повідомили про збиття безпілотника. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога, 27 грудня, триває у Миколаївський та Херсонській областях. Є загроза застосування ворогом ворожих БпЛА.

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