В России снова неспокойно — одну из областей атаковал беспилотник
27 декабря 2023 04:00
Беспилотник атаковал Ростовскую область. Фото: скриншот
В России ночью против 27 декабря заявили о сбитии беспилотника над Ростовской областью. В настоящее время уточняются последствия разрушения.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области России Василий Голубев.
Читайте также:
Атака беспилотников в РФ
В России снова неспокойно. Власти сообщили, что Ростовскую область в очередной раз атаковал беспилотник.
"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник" , — написал он.
Губернатор добавил, что последствия на земле уточняются.
Напомним, воздушная тревога, 27 декабря, проходит в Николаевской и Херсонской областях. Есть угроза применения врагом враждебных БПЛА.
Читайте Новини.LIVE!