В России снова неспокойно — одну из областей атаковал беспилотник

Беспилотник атаковал Ростовскую область. Фото: скриншот

В России ночью против 27 декабря заявили о сбитии беспилотника над Ростовской областью. В настоящее время уточняются последствия разрушения.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области России Василий Голубев.

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В России снова неспокойно. Власти сообщили, что Ростовскую область в очередной раз атаковал беспилотник.

"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник" , — написал он.

Губернатор добавил, что последствия на земле уточняются.

В РФ сообщили о сбитии беспилотника. Фото: скриншот

Напомним, воздушная тревога, 27 декабря, проходит в Николаевской и Херсонской областях. Есть угроза применения врагом враждебных БПЛА.