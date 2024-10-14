Росія заочно засудила українську журналістку Яніну Соколову до восьми років тюрми

Яніна Соколова. Фото: facebook.com/Ianina.Sokolova

У Москві заочно засудили українську телеведучу Яніну Соколову до восьми років позбавлення волі. Журналістку звинувачують у міжнаціональній ворожнечі.

Про це повідомило російське видання "Медіазона" із посиланням на прокуратуру Москви у понеділок, 14 жовтня.

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Українську журналістку та телеведучу Яніну Соколову в Росії судили за статтею про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, у справі було два епізоди.

Перший епізод стосувався інтерв'ю Соколової програмі "Говорить великий Львів" українського телеканалу NTA влітку 2022 року. Прокурор говорив у суді, що журналістка у своєму виступі "обґрунтувала насильницькі дії проти росіян".

"Порушити справу проти Соколової вимагав голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін. Тоді провідні телеграм-канали публікували фрагмент передачі "Говорить великий Львів" не від 5 серпня, а від 30 липня, де Соколова говорила, що росіян, які воюють в Україні, не можна брати в полон", — йдеться у публікації.

Другий епізод стосувався випуску на ютуб-каналі "Вечір з Яніною Соколовою", що вийшов 10 грудня 2022 року. За версією російського слідства, журналістка зробила публічну заяву, яка "формує презирство" і "обґрунтовує насильство" проти росіян.

"Відео, у якого був заголовок "Ракетний удар по Москві. Собачі бомби. Двійник путіна" зараз недоступне", — зазначає видання.

Нагадаємо, українська телеведуча Яніна Соколова прокоментувала нещодавні рейди ТЦК на концерті гурту "Океан Ельзи" в Києві. Активістка обурилася реакцією людей на ситуацію.

Раніше Новини.LIVE писали, що російського актора Олексія Паніна в Росії заочно засудили до семи років тюрми. Його звинувачують в тому, що він підтримав підрив Кримського мосту восени 2022 року.