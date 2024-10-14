Россия заочно приговорила украинскую журналистку Янину Соколову к восьми годам тюрьмы

Янина Соколова. Фото: facebook.com/Ianina.Sokolova

В Москве заочно приговорили украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам лишения свободы. Журналистку обвиняют в межнациональной розни.

Об этом сообщило российское издание "Медиазона" со ссылкой на прокуратуру Москвы в понедельник, 14 октября.

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Дело Янины Соколовой — детали

Украинскую журналистку и телеведущую Янину Соколову в России судили по статье о разжигании межнациональной розни, в деле было два эпизода.

Первый эпизод касался интервью Соколовой программе "Говорит большой Львов" украинского телеканала NTA летом 2022 года. Прокурор говорил в суде, что журналистка в своем выступлении "обосновала насильственные действия против россиян".

"Возбудить дело против Соколовой требовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Тогда ведущие телеграм-каналы публиковали фрагмент передачи "Говорит большой Львов" не от 5 августа, а от 30 июля, где Соколова говорила, что россиян, воюющих в Украине, нельзя брать в плен", — говорится в публикации.

Второй эпизод касался выпуска на ютуб-канале "Вечер с Яниной Соколовой", вышедшего 10 декабря 2022 года. По версии российского следствия, журналистка сделала публичное заявление, которое "формирует презрение" и "обосновывает насилие" против россиян.

"Видео, у которого был заголовок "Ракетный удар по Москве. Собачьи бомбы. Двойник путина" сейчас недоступно", — отмечает издание.

Напомним, украинская телеведущая Янина Соколова прокомментировала недавние рейды ТЦК на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве. Активистка возмутилась реакцией людей на ситуацию.

Ранее Новини.LIVE писали, что российского актера Алексея Панина в России заочно приговорили к семи годам тюрьмы. Он обвиняется в том, что он поддержал подрыв Крымского моста осенью 2022 года.