Сергій Лавров. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заявив що Москва готова відновити переговори стосовно України з тієї точки, на якій вони зупинилися. Водночас він каже, що український лідер Володимир Зеленський висуває "грубі та нереалістичні умови стосовно закінчення війни".

Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.

У Росії зробили нові заяви про переговори

Лавров каже, що США поступово відмовляються від ролі ключового посередника у врегулюванні війни в Україні, натомість зосереджуючись на посиленні санкційного тиску на Росію.

"Навіть не хочеться підозрювати, що саміт на Алясці був задуманий з метою виграти час для переозброєння Києва, але вийшло так, як вийшло", — каже глава МЗС РФ.

Він заявив, що "Україна намагається втягнути Білорусь у війну". За його словами, "Росія готова вжити весь комплекс заходів для захисту Мінська".

"Усі надії на Захід як на чесного посередника у врегулюванні конфлікту в Україні провалилися, їх не варто сприймати серйозно", — вважає Лавров.

Переговори з ЄС

Представник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що "Росія готова до діалогу з ЄС".

"Готові", — заявив він, відповідаючи на запитання щодо готовності Росії до переговорів із ЄС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, питання про те, хто представлятиме Європу за столом переговорів із Росією, вирішуватиме українська сторона.

А президент США Дональд Трамп заявив, що планує приділити увагу питанню завершення війни в Україні. За його словами, є шанс вивести переговорний процес із глухого кута.