Підліток з ножем напав на учнів елітної школи під Москвою — деталі

У російському Підмосков'ї 16 грудня учень напав з ножем на школярів та працівників в елітній школі. Внаслідок цього загинув школяр, а охоронець поранений.

Про це повідомляють росЗМІ.

Різанина в елітній школі Росії

Як відомо, інцидент трапився в Успенській загальноосвітній школі в селищі Гірки-2 Одинцівського району. 15-річний учень 9-Б класу напав з ножем на охоронця та інших учнів.

Внаслідок цього загинула одна дитина, яка навчалася в четвертому класі. Ще двоє осіб поранені, один з них охоронець навчального закладу, його доставили до лікарні.

Зазначається, що до школи прибув спецзагін, який евакуював учнів та затримав підлітка. Також перевіряли кабінети навчального закладу на наявність можливого вибухового пристрою.

За попередніми даними, учень хотів вбити вчительку математику і шукав її по шкільних кабінетах. В його телефону знайшли знімок вбитого учня. Крім того, там були його каски, на якій був напис Sygaown — відсилання до масового розстрілу в США 2022 року.

А на футболці підлітка написано "No Lives Matter" — нічиї життя не важливі.

Нагадаємо, нещодавно в Москві трапилася чергова масова бійка за участю мігрантів. В одного з очевидців учасники побоїща кидали сокирою.

Також в Росії підлітки створили "Бійцівський клуб". Група з близько тридцяти підлітків віком від 12 до 16 років масово збирається у дворах без камер спостереження, щоб влаштовувати жорстокі бійки.