Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России школьник напал с ножом на учеников — есть жертвы

В России школьник напал с ножом на учеников — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:08
Подросток с ножом напал на учеников элитной школы под Москвой — детали
Полиция России. Фото: росСМИ

В российском Подмосковье 16 декабря ученик напал с ножом на школьников и работников в элитной школе. В результате этого погиб школьник, а охранник ранен.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Резня в элитной школе России

Как известно, инцидент произошел в Успенской общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского района. 15-летний ученик 9-Б класса напал с ножом на охранника и других учеников.

В результате этого погиб один ребенок, который учился в четвертом классе. Еще два человека ранены, один из них охранник учебного заведения, его доставили в больницу.

Отмечается, что в школу прибыл спецотряд, который эвакуировал учеников и задержал подростка. Также проверяли кабинеты учебного заведения на наличие возможного взрывного устройства.

По предварительным данным, ученик хотел убить учительницу математику и искал ее по школьным кабинетам. В его телефоне нашли снимок убитого ученика. Кроме того, там были его каски, на которой была надпись Sygaown — отсылка к массовому расстрелу в США 2022 года.

null
Каска школьника, который устроил стрельбу. Фото: t.me/bazabazon

А на футболке подростка написано "No Lives Matter" - ничьи жизни не важны.

Напомним, недавно в Москве случилась очередная массовая драка с участием мигрантов. В одного из очевидцев участники побоища бросали топором.

Также в России подростки создали "Бойцовский клуб". Группа из около тридцати подростков в возрасте от 12 до 16 лет массово собирается во дворах без камер наблюдения, чтобы устраивать жестокие драки.

драка нападение поножовщина Россия жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации