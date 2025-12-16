Подросток с ножом напал на учеников элитной школы под Москвой — детали

Полиция России. Фото: росСМИ

В российском Подмосковье 16 декабря ученик напал с ножом на школьников и работников в элитной школе. В результате этого погиб школьник, а охранник ранен.

Об этом сообщают росСМИ.

Резня в элитной школе России

Как известно, инцидент произошел в Успенской общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского района. 15-летний ученик 9-Б класса напал с ножом на охранника и других учеников.

В результате этого погиб один ребенок, который учился в четвертом классе. Еще два человека ранены, один из них охранник учебного заведения, его доставили в больницу.

Отмечается, что в школу прибыл спецотряд, который эвакуировал учеников и задержал подростка. Также проверяли кабинеты учебного заведения на наличие возможного взрывного устройства.

По предварительным данным, ученик хотел убить учительницу математику и искал ее по школьным кабинетам. В его телефоне нашли снимок убитого ученика. Кроме того, там были его каски, на которой была надпись Sygaown — отсылка к массовому расстрелу в США 2022 года.

Каска школьника, который устроил стрельбу. Фото: t.me/bazabazon

А на футболке подростка написано "No Lives Matter" - ничьи жизни не важны.

