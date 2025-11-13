У Росії впав Су-30СМ — скільки загиблих

Винищувач Су-30. Фото: росЗМІ

У Карелії, неподалік від Петрозаводська, розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти загинули, не встигнувши катапультуватися.

Про це повідомили у Міноборони РФ у четвер, 13 листопада.

У Росії впав винищувач Су-30

За даними російських Telegram-каналів, літак упав у лісовій місцевості неподалік міського аеропорту Петрозаводська. На місці катастрофи працюють рятувальні служби, причини інциденту наразі з'ясовуються.

У російському Міноборони підтвердили падіння літака. У заяві йдеться про те, що екіпаж виконував тренувальний політ без бойового комплекту.

Відомо, що у Республіці Карелія дислокується 159-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ВКС РФ, який базується на аеродромі Бєсовєц. Підрозділ входить до складу 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВКС і ППО Західного військового округу. На озброєнні полку перебувають винищувачі Су-27 та Су-30СМ.

