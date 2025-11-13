Відео
Головна Новини дня У Росії розбився винищувач Су-30 — екіпаж загинув

У Росії розбився винищувач Су-30 — екіпаж загинув

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 19:28
Оновлено: 19:29
У Росії впав Су-30СМ — скільки загиблих
Винищувач Су-30. Фото: росЗМІ

У Карелії, неподалік від Петрозаводська, розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти загинули, не встигнувши катапультуватися.

Про це повідомили у Міноборони РФ у четвер, 13 листопада.

Читайте також:

У Росії впав винищувач Су-30

За даними російських Telegram-каналів, літак упав у лісовій місцевості неподалік міського аеропорту Петрозаводська. На місці катастрофи працюють рятувальні служби, причини інциденту наразі з'ясовуються.

У російському Міноборони підтвердили падіння літака. У заяві йдеться про те, що екіпаж виконував тренувальний політ без бойового комплекту.

Відомо, що у Республіці Карелія дислокується 159-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ВКС РФ, який базується на аеродромі Бєсовєц. Підрозділ входить до складу 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВКС і ППО Західного військового округу. На озброєнні полку перебувають винищувачі Су-27 та Су-30СМ.

Нагадаємо, раніше у Третьому армійському корпусі повідомили, скільки російських дронів було знищено у жовтні.

А також у мережі з'явилося відео, як ракети "Фламінго" вразили низку важливих об'єктів у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

росія літак авіакатастрофа винищувач загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
