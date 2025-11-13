Видео
Україна
В России разбился истребитель Су-30 — экипаж погиб

В России разбился истребитель Су-30 — экипаж погиб

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 19:28
обновлено: 19:29
В России упал Су-30СМ - сколько погибших
Истребитель Су-30. Фото: росСМИ

В Карелии, неподалеку от Петрозаводска, разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться.

Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 13 ноября.

Читайте также:

В России упал истребитель Су-30

По данным российских Telegram-каналов, самолет упал в лесной местности недалеко от городского аэропорта Петрозаводска. На месте катастрофы работают спасательные службы, причины инцидента выясняются.

В российском Минобороны подтвердили падение самолета. В заявлении говорится о том, что экипаж выполнял тренировочный полет без боевого комплекта.

Известно, что в Республике Карелия дислоцируется 159-й гвардейский истребительный авиационный полк ВКС РФ, который базируется на аэродроме Бесовец. Подразделение входит в состав 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВКС и ПВО Западного военного округа. На вооружении полка находятся истребители Су-27 и Су-30СМ.

Напомним, ранее в Третьем армейском корпусе сообщили, сколько российских дронов было уничтожено в октябре.

А также в сети появилось видео, как ракеты "Фламинго" поразили ряд важных объектов в РФ и на временно оккупированных территориях.

россия самолет авиакатастрофа истребитель погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
