В России упал Су-30СМ - сколько погибших

В Карелии, неподалеку от Петрозаводска, разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться.
Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 13 ноября.
В России упал истребитель Су-30
По данным российских Telegram-каналов, самолет упал в лесной местности недалеко от городского аэропорта Петрозаводска. На месте катастрофы работают спасательные службы, причины инцидента выясняются.
В российском Минобороны подтвердили падение самолета. В заявлении говорится о том, что экипаж выполнял тренировочный полет без боевого комплекта.
Известно, что в Республике Карелия дислоцируется 159-й гвардейский истребительный авиационный полк ВКС РФ, который базируется на аэродроме Бесовец. Подразделение входит в состав 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВКС и ПВО Западного военного округа. На вооружении полка находятся истребители Су-27 и Су-30СМ.
