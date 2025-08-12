Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Росії назріває конфлікт із Білоруссю — деталі від розвідки

У Росії назріває конфлікт із Білоруссю — деталі від розвідки

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 15:45
Економічний конфлікт між Білоруссю і РФ — до чого тут цемент
Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Між Росією та Білоруссю може спалахнути економічний конфлікт через цемент. Його продажі на внутрішньому та експортному ринках значно впали і причиною цьому є білоруська продукція.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України 12 серпня.

Реклама
Читайте також:

Який конфлікт може виникнути між РФ і Білоруссю

Зовнішня розвідка дізналась, що в Росії найбільший виробник цементу — "Цемрос", який об'єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар'єрів у 13 регіонах. Однак через надлишок будматеріалів та падіння продажів з 1 жовтня він переходить на чотириденний робочий тиждень.

Зазначається, що в холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт і ввести п'ятирічні антидемпінгові мита, аби захистити місцевих виробників.

"Головний "винуватець" перенасичення ринку — білоруський цемент, який разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В'єтнаму вже витісняє російську продукцію з місцевого ринку. За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, тоді як внутрішнє споживання піднялося менш ніж на 16 %. У результаті іноземний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво", — йдеться у повідомленні. 

Також у СЗР додали, що російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тонн на рік. Це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тонн для місцевих потужностей. Інакше у 2025 році ринок може просісти на 10–15 % від рівня 2024-го, коли попит становив близько 67 млн тонн.

Нагадаємо, нещодавно у зовнішній розвідці повідомляли, яка катастрофа чекає на РФ наприкінці року. Через здешевлення нафти, російський бюджет може зазнати "неприємного сюрпризу". 

Водночас в Донецьку окупанти регулюють ціни на воду. Пушилін наказав продавати їм воду за такою низькою ціною, що точки продажу закрилися.

Білорусь скандал економіка Росія цемент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації