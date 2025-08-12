Економічний конфлікт між Білоруссю і РФ — до чого тут цемент

Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Між Росією та Білоруссю може спалахнути економічний конфлікт через цемент. Його продажі на внутрішньому та експортному ринках значно впали і причиною цьому є білоруська продукція.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України 12 серпня.

Який конфлікт може виникнути між РФ і Білоруссю

Зовнішня розвідка дізналась, що в Росії найбільший виробник цементу — "Цемрос", який об'єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар'єрів у 13 регіонах. Однак через надлишок будматеріалів та падіння продажів з 1 жовтня він переходить на чотириденний робочий тиждень.

Зазначається, що в холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт і ввести п'ятирічні антидемпінгові мита, аби захистити місцевих виробників.

"Головний "винуватець" перенасичення ринку — білоруський цемент, який разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В'єтнаму вже витісняє російську продукцію з місцевого ринку. За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, тоді як внутрішнє споживання піднялося менш ніж на 16 %. У результаті іноземний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво", — йдеться у повідомленні.

Також у СЗР додали, що російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тонн на рік. Це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тонн для місцевих потужностей. Інакше у 2025 році ринок може просісти на 10–15 % від рівня 2024-го, коли попит становив близько 67 млн тонн.

