Экономический конфликт между Беларусью и РФ — при чем здесь цемент

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Между Россией и Беларусью может вспыхнуть экономический конфликт из-за цемента. Его продажи на внутреннем и экспортном рынках значительно упали и причиной этому является белорусская продукция.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины 12 августа.

Какой конфликт может возникнуть между РФ и Беларусью

Внешняя разведка узнала, что в России крупнейший производитель цемента — "Цемрос", который объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах. Однако из-за избытка стройматериалов и падения продаж с 1 октября он переходит на четырехдневную рабочую неделю.

Отмечается, что в холдинге, принадлежащем прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины, чтобы защитить местных производителей.

"Главный "виновник" перенасыщения рынка — белорусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка. За последние пять лет импорт вырос почти втрое, тогда как внутреннее потребление поднялось менее чем на 16 %. В результате иностранный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов, заставляя их сокращать производство", — говорится в сообщении.

Также в СЗР добавили, что российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 млн тонн в год. Это даст дополнительную загрузку не менее 2 млн тонн для местных мощностей. Иначе в 2025 году рынок может просесть на 10-15 % от уровня 2024-го, когда спрос составлял около 67 млн тонн.

