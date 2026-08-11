У Росії лунали потужні вибухи: палають НПЗ, ТЕЦ та Wildberries
У Росії у ніч проти 11 серпня лунали потужні вибухи. Зокрема, зафіксовано масштабні пожежі на нафтопереробному заводі, теплоелектроцентралі та логістичному хабі Wildberries під Воронежем.
Про це повідомляють OSINT-канали, передає Новини.LIVE.
Вибухи в Росії 11 серпня
У Хабаровському краю Росії сталася масштабна пожежа на території Комсомольського НПЗ, який належить підконтрольному Кремлю нафтогазовому гіганту "Роснафта".
Обʼєкт є критично важливим підприємством для економіки всієї східної частини країни-терористки. Його проєктна потужність переробки становить від 7 до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік.
Крім того, сталася пожежа на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в Ангарську Іркутської області.
Логістичний хаб Wildberries
Цієї ночі сталася масштабна пожежа й на логістичному хабі Wildberries під Воронежем. Йдеться про об’єкт у селі Нова Усмань. Це один із найбільших складів російського маркетплейса, площа якого становить 156 тис. м².
Подібні великі складські й логістичні хаби на території РФ відіграють важливу роль у постачанні товарів та логістиці.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 10 серпня Сили оборони України завдали ударів по декількох обʼєктах росіян. Зокрема, йдеться про НПЗ "Танеко" та склади.
Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що через системні атаки на судна російського тіньового флоту перевезення нафти з РФ скоротилися приблизно на 20%.
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