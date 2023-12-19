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У Росії хочуть ввести відповідальність за русофобію — кому це загрожує

19 грудня 2023 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії хочуть ввести відповідальність за русофобію — кому це загрожує
Росіяни з прапорами за кордоном. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії готують новий законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за "русофобію" за кордоном. РФ, ймовірно, прикладає чимало зусиль щодо збереження та посилення російського впливу в пострадянських країнах. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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В ISW розповіли, що депутатка Держдуми РФ від партії "Єдина Росія"  Ірина Ярова запропонувала законопроєкт, який передбачає покарання за "русофобію" за межами Росії іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно не проживають у Росії. Чинний закон може карати лише іноземних посадових осіб, іноземних громадян, які працюють у міжнародних організаціях, та іноземних громадян, які використовують своє службове становище, за публічне поширення "русофобії" або вчинення "русофобських" дій.

Відповідний закон, вигаданий в РФ, визначає "русофобію" як дії або публічні заклики до вчинення дискримінаційних дій проти російських громадян або "співвітчизників".

"Росія навмисно і широко визначила "співвітчизників" як етнічних росіян і російськомовних осіб і не обмежує це визначення тими, хто має російське громадянство або проживання в Російській Федерації", — кажуть аналітики. 

В ISW припускають, що російські чиновники можуть використовувати цей законопроєкт, щоб погрожувати іноземним чиновникам кримінальними справами за сприяння мовам корінних народів і освітнім програмам, назвавши ці ініціативи "русофобськими". Також російська влада може використати цей новий законопроєкт, щоб посилити критику проти іноземних громадян і посадових осіб, порушивши кримінальні справи в рамках поточних зусиль із забезпечення дотримання іноземними державами підтримуваних Росією та проросійських ініціатив, програм і наративів.

Нагадаємо, нещодавно в ISW оцінили, з якою швидкістю Росія втрачає солдатів на війні. За підрахунками аналітиків, РФ зазнає втрат зі швидкістю, з якою отримує новобранців до своїх лав. Майже 11 тис. окупантів загинули чи були поранені лише у листопаді.

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