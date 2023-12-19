В России хотят ввести ответственность за русофобию — кому это грозит

Россияне с флагами за границей. Фото: Reuters

В России готовят новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "русофобию" за границей. РФ, вероятно, прикладывает часть нынешних усилий по сохранению и усилению российского влияния в постсоветских странах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW рассказали, что депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Ирина Яровая предложила законопроект, предусматривающий наказание за "русофобию" за пределами России иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих в России. Действующий закон может наказывать только иностранных должностных лиц, иностранных граждан, работающих в международных организациях, и иностранных граждан, использующих свое служебное положение, за публичное распространение русофобии или совершение русофобских действий.

Соответствующий закон, придуманный в РФ, определяет "русофобию" как действия или публичные призывы к совершению дискриминационных действий против российских граждан или "соотечественников".

"Россия намеренно и широко определила "соотечественников" как этнических русских и русскоязычных лиц и не ограничивает это определение теми, кто имеет российское гражданство или проживание в Российской Федерации", — говорят аналитики.

В ISW предполагают, что российские чиновники могут использовать этот законопроект, чтобы угрожать иностранным чиновникам уголовными делами при содействии языкам коренных народов и образовательным программам, назвав эти инициативы "русофобскими". Также российские власти могут использовать этот новый законопроект, чтобы усилить критику против иностранных граждан и должностных лиц, возбудив уголовные дела в рамках текущих усилий по обеспечению соблюдения иностранными государствами поддерживаемых Россией и пророссийских инициатив, программ и нарративов.

Напомним, недавно в ISW оценили, с какой скоростью Россия теряет солдат на войне. По подсчетам аналитиков, РФ терпит потери со скоростью, с которой получает новобранцев в свои ряды. Почти 11 тыс. оккупантов погибли или были ранены только в ноябре.