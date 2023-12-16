У російському Таганрозі пролунав потужний вибух

Вибух у Таганрозі. Фото: Твой Таганрог Новости

У Росії в місті Таганрог пролунав потужний вибух. У повітря злетіли російські гелікоптери.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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"За повідомленнями очевидців, о 12:30 у напрямку вибуху, що прогримів, пролетіли три військові вертольоти. На місці події видно сильне задимлення. Подробиці інциденту з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Твой Таганрог Новости"

За попередньою інформацією, яка є непідтвердженою, у районі вул. Приморської впав безпілотник.

Листування місцевих жителів. Фото: Таганрог Проишествия

Нагадаємо, 15 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.