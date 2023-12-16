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У російському Таганрозі пролунав потужний вибух

16 грудня 2023 12:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У російському Таганрозі пролунав потужний вибух
Вибух у Таганрозі. Фото: Твой Таганрог Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії в місті Таганрог пролунав потужний вибух. У повітря злетіли російські гелікоптери.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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"За повідомленнями очевидців, о 12:30 у напрямку вибуху, що прогримів, пролетіли три військові вертольоти. На місці події видно сильне задимлення. Подробиці інциденту з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

у Таганрозі впав безпілотник
Скриншот допису з Telegram "Твой Таганрог Новости"

За попередньою інформацією, яка є непідтвердженою, у районі вул. Приморської впав безпілотник.

у Таганрозі впав безпілотник
Листування місцевих жителів. Фото: Таганрог Проишествия

Нагадаємо, 15 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.

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