У російському Таганрозі пролунав потужний вибух
16 грудня 2023 12:34
Вибух у Таганрозі. Фото: Твой Таганрог Новости
У Росії в місті Таганрог пролунав потужний вибух. У повітря злетіли російські гелікоптери.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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Що відомо станом на зараз
"За повідомленнями очевидців, о 12:30 у напрямку вибуху, що прогримів, пролетіли три військові вертольоти. На місці події видно сильне задимлення. Подробиці інциденту з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, яка є непідтвердженою, у районі вул. Приморської впав безпілотник.
Нагадаємо, 15 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, відпрацювала система протиповітряної оборони над морем.
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