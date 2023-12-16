В российском Таганроге раздался мощный взрыв
16 декабря 2023 12:34
Взрыв в Таганроге. Фото: Твой Таганрог Новости
В России в городе Таганрог раздался мощный взрыв. В воздух взлетели российские вертолеты.
Об этом пишут местные СМИ.
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Что известно по состоянию на сейчас
"По сообщениям очевидцев, в 12:30 в направлении прогремевшего взрыва пролетели три военных вертолета. На месте происшествия видно сильное задымление. Подробности инцидента выясняются", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, которая не подтверждена, в районе ул. Приморская упал беспилотник.
Напомним, 15 декабря во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.
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