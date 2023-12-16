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В российском Таганроге раздался мощный взрыв

16 декабря 2023 12:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В российском Таганроге раздался мощный взрыв
Взрыв в Таганроге. Фото: Твой Таганрог Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России в городе Таганрог раздался мощный взрыв. В воздух взлетели российские вертолеты.

Об этом пишут местные СМИ.

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"По сообщениям очевидцев, в 12:30 в направлении прогремевшего взрыва пролетели три военных вертолета. На месте происшествия видно сильное задымление. Подробности инцидента выясняются", — говорится в сообщении.

в Таганроге упал беспилотник
Скриншот сообщения из Telegram "Твой Таганрог Новости"

По предварительной информации, которая не подтверждена, в районе ул. Приморская упал беспилотник.

в Таганроге упал беспилотник
Переписка местных жителей. Фото: Таганрог

Напомним, 15 декабря во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. По словам россиян, отработала система противовоздушной обороны над морем.

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