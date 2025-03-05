У РНБО відповіли на слова Трампа про сигнали РФ для миру

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі заявив, що отримує від Росії "чіткі сигнали до миру". Водночас російські війська продовжують щоденні обстріли України ракетами та дронами.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

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Пост Коваленка. Фото: скріншот

Чи дійсно Росія готова до миру

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп знову підкреслив необхідність припинення війни в Україні. Він заявив, що отримав лист від президента Володимира Зеленського, в якому йдеться про готовність України до переговорів. Також Трамп стверджує, що отримав від Росії "чіткі сигнали про готовність до миру".

У ЦПД підкреслили, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні різними видами озброєння. Як зазначив Коваленко, поки окупанти обстрілюють нашу країну, їхні заяви про мир не мають жодного значення.

"Слова про те, що "росіяни дають сигнали для миру і перемовин" матимуть сенс лише тоді, коли Росія припинить щодня бити ракетами та дронами по Україні" , — наголосив Коваленко.

Він також додав, що зараз російський диктатор Владімір Путін "множить на нуль" ідею президента США про припинення вогню.

Нагадаємо, також під час виступу Дональда Трампа в Конгресі представники Демократичної партії підняли таблички з надписом "брехня". Також тримали таблички з висловами про Маска.

Президент США Дональд Трамп під час промови повідомив, що Україна надіслала йому лист. У документі йдеться про те, що наша держава готова сісти за стіл переговорів і підписати угоду про корисні копалини.