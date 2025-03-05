В СНБО ответили на слова Трампа о сигналах РФ для мира
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что получает от России "четкие сигналы к миру". В то же время российские войска продолжают ежедневные обстрелы Украины ракетами и дронами.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
Действительно ли Россия готова к миру
Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине. Он заявил, что получил письмо от президента Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Украины к переговорам. Также Трамп утверждает, что получил от России "четкие сигналы о готовности к миру".
В ЦПД подчеркнули, что Россия продолжает наносить удары по Украине различными видами вооружения. Как отметил Коваленко, пока оккупанты обстреливают нашу страну, их заявления о мире не имеют никакого значения.
"Слова о том, что "русские дают сигналы для мира и переговоров" будут иметь смысл только тогда, когда Россия прекратит ежедневно бить ракетами и дронами по Украине", — подчеркнул Коваленко.
Он также добавил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин "умножает на ноль" идею президента США о прекращении огня.
Напомним, также во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе представители Демократической партии подняли таблички с надписью "ложь". Также держали таблички с высказываниями о Маска.
Президент США Дональд Трамп во время речи сообщил, что Украина прислала ему письмо. В документе говорится о том, что наше государство готово сесть за стол переговоров и подписать соглашение о полезных ископаемых.
Читайте Новини.LIVE!