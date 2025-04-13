Доцент за хабар обіцяв абітурієнту посприяти у зачисленні до навчального закладу, але отримав вирок суду

Студенти на навчанні. Ілюстративне фото: ІФНТУНГ

Суд Рівного визнав винним доцента кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демʼянчука (МЕГУ) за хабарництво. Доцент вимагав у юнака, який планував навчатись у МЕГУ, 850 доларів за вступ до навчального закладу.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, частину коштів було передано обвинуваченому в автомобілі Hyundai Santa Fe, решту — в приміщенні університету.

Під час судового розгляду доцент визнав свою вину та просив врахувати його сімейний стан (виховання трьох дітей) та зменшення заробітної плати після переходу на посаду доцента кафедри.

Рішення суду

Суддя врахувавши обставини справи, визнав доцента винним у "зловживанні впливом" та призначив йому штраф у розмірі 42 500 гривень. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Раніше повідомлялось, що на Київщині Бориспільскій райсуд визнав винним чоловіка, який знаходячись на службі взяв хабаря. Він пообіцяв клієнтці посприяти тому, щоб ВЛК визнала його сина непридатним для служби в ЗСУ.

А мешканець Одещини організував канал незаконного переправлення ухилянтів в Молдову, але його затримали, коли він намагався дати хабар прикордоннику.