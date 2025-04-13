Доцент за взятку обещал абитуриенту посодействовать в зачислении в учебное заведение, но получил приговор суда

Студенты на учебе. Иллюстративное фото: ИФНТУНГ

Суд Ровно признал виновным доцента кафедры Международного экономико-гуманитарного университета имени академика Степана Демьянчука (МЭГУ) за взяточничество. Доцент требовал у юноши, который планировал учиться в МЭГУ, 850 долларов за поступление в учебное заведение.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам следствия, часть средств была передана обвиняемому в автомобиле Hyundai Santa Fe, остальные - в помещении университета.

Во время судебного разбирательства доцент признал свою вину и просил учесть его семейное положение (воспитание троих детей) и уменьшение заработной платы после перехода на должность доцента кафедры.

Решение суда

Судья учитывая обстоятельства дела, признал доцента виновным в "злоупотреблении влиянием" и назначил ему штраф в размере 42 500 гривен. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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