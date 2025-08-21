Вибухи у Рівному 21 серпня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Рівному було чути прямо зараз, в ніч проти 21 серпня. Росіяни запустили в напрямку міста ракети.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Рівному в ніч проти 21 серпня

"У Рівному було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:03.

Зазначимо, напередодні військові інформували, що в напрямку Рівного летять ракети. Перед цим було повідомлення про те, що зафіксовано зліт російських літаків МіГ-31К.

Інформація про рух ракет від ПС ЗСУ. Фото: скриншот з Телеграм

Де оголосили тривогу

Станом на 03:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал досі по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві та області кілька разів лунали вибули. Росіяни намагалися атакувати регіон дронами, як результат — працювали сили ППО.

Також ми інформували, що вибухи було чути у Чернігові. Перед цим військові фіксували безпілотники в області.