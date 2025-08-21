Вибухи у Рівному 21 серпня

У Рівному було чути звуки вибухів
Вибухи у Рівному було чути прямо зараз, в ніч проти 21 серпня. Росіяни запустили в напрямку міста ракети.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Рівному в ніч проти 21 серпня
"У Рівному було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:03.
Зазначимо, напередодні військові інформували, що в напрямку Рівного летять ракети. Перед цим було повідомлення про те, що зафіксовано зліт російських літаків МіГ-31К.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал досі по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві та області кілька разів лунали вибули. Росіяни намагалися атакувати регіон дронами, як результат — працювали сили ППО.
Також ми інформували, що вибухи було чути у Чернігові. Перед цим військові фіксували безпілотники в області.
