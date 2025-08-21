Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ровно были слышны звуки взрывов

В Ровно были слышны звуки взрывов

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 03:08
Взрывы в Ровно 21 августа
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Ровно были слышны прямо сейчас, в ночь на 21 августа. Россияне запустили в направлении города ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Ровно в ночь на 21 августа

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:03.

Отметим, накануне военные информировали, что в направлении Ровно летят ракеты. Перед этим было сообщение о том, что зафиксирован взлет российских самолетов МиГ-31К.

Вибухи у Рівному 21 серпня - фото 1
Информация о движении ракет от ВС ВСУ. Фото: скриншот из Телеграм

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Сигнал до сих пор по всей территории Украины.

Вибухи у Рівному 21 серпня - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью в Киеве и области несколько раз раздавались выбулы. Россияне пытались атаковать регион дронами, как результат - работали силы ПВО.

Также мы информировали, что взрывы были слышны в Чернигове. Перед этим военные фиксировали беспилотники в области.

Ровно взрыв обстрелы война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации