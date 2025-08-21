Взрывы в Ровно 21 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Ровно были слышны прямо сейчас, в ночь на 21 августа. Россияне запустили в направлении города ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Ровно в ночь на 21 августа

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:03.

Отметим, накануне военные информировали, что в направлении Ровно летят ракеты. Перед этим было сообщение о том, что зафиксирован взлет российских самолетов МиГ-31К.

Информация о движении ракет от ВС ВСУ. Фото: скриншот из Телеграм

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Сигнал до сих пор по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью в Киеве и области несколько раз раздавались выбулы. Россияне пытались атаковать регион дронами, как результат - работали силы ПВО.

Также мы информировали, что взрывы были слышны в Чернигове. Перед этим военные фиксировали беспилотники в области.